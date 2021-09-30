Sağlık Bakanlığı korona virüs tablosunu duyurdu! Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan 216 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 216 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 104 de yeni vakanın olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.

30 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 104 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 216 oldu.

Bir günde toplam 357 bin 853 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 119 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 71,69 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 86,74 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 109 milyon 495 bin 613'e yükseldi.



"AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR"



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 78,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.



"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 45,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım" dedi.