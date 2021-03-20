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Sağlık Bakanlığı 20 Mart 2021 koronavirüs tablosunu duyurdu

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Giriş: 20.03.2021 20:23
Güncelleme:20.03.2021 20:32
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden Türkiye'nin 20 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye Günlük Koronavirüs (Kovid-19) Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1538 oldu, 18 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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