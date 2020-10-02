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Sağlık Bakanlığı 2 Ekim gününe ait Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte yeni vaka sayıları...

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Giriş: 02.10.2020 20:29
Güncelleme:02.10.2020 20:30
Sağlık Bakanlığı 2 Ekim Cuma gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Ağır hasta sayılarındaki düşüş sürerken son 24 saat içerisinde 114 bin 857 kovid-19 testi yapıldı, 1442 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1455 oldu. Son 24 saatte 1506 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 282 bin 657'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı 2 Ekim Cuma gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Ağır hasta sayılarındaki düşüş sürerken son 24 saat içerisinde 114 bin 857 kovid-19 testi yapıldı, 1442 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1455 oldu. Son 24 saatte 1506 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 282 bin 657'ye yükseldi.

Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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