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Sağlık Bakanlığı 12 Ekim 2020'ye ait kornavirüs vaka sayısını açıkladı

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Giriş: 12.10.2020 19:10
Güncelleme:12.10.2020 19:19
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. 12 Ekim tarihinde 58 kişi koronavirüs nedeniyle vefat ederken, 1614 yeni vaka tespit edildi. Bakan Koca toplam ağır hasta sayısının 1417 olduğunu belirtirken yoğun bakım doluluk oranlarınında bu hafta düşüş yaşandığını belirtti. İşte 12 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

12 Ekim 2020 tarihinde 58 kişi koronavirüs nedeniyle vefat ederken, 1614 yeni vaka tespit edildi.

İşte 12 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI DÜŞÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadelerini kullandı.

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