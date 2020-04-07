Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir koronavirüs paylaşımı geldi. Bakan Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde alınan tedbirlere ilişkin, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Türkiye ile Avrupa ülkelerinde koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin karşılaştırıldığı video paylaştı.

Koca, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin Avrupa bazında gün gün gösterildiğini belirten Bakan Koca, "Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz." ifadesini kullandı.

Videoda, "Avrupa ülkeleri yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik kitlesel ölçekli tedbirleri, kendi ülkelerinde ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından geçen 39-54 günde almaya başlarken Türkiye ilk birkaç günde harekete geçti." bilgisine yer verildi.