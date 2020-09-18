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Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir'de önemli açıklamalar

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Giriş: 18.09.2020 12:05
Güncelleme:18.09.2020 12:18
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu. İzmir'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili Bakan Koca, "İzmir'de şu anda 445 filyasyon ekibi çalışıyor. İlde bir ay öncesine göre yüzde 42 vaka artışı var." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Mart ayından bu yana mücadele verdiğimiz corona virüs salgının da tekrar şiddetlenme yaşıyoruz. İzmir'de bir hareketlenme oldu. İzmir'de şehre dönüşler nedeniyle hastalığın yeniden yayılma potansiyeli var. İzmir'in bu nedenle kritik bir yeri var. İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk.

Müdahalelerle kontrol altına alındığını vaka artışının yüzde 10'lara gerilediğini söylemek istiyorum. Hedefimiz hasta sayısını ve hastane yükünü her geçen gün azaltmak. İzmir'de şu anda 445 filyasyon ekibimiz sahada çalışıyor. Türkiye filyasonu ey iyi hatta tek yapan ülke. Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş vefatları yükseltti."

Bakan Koca'dan İzmir'de önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan İzmir'de önemli açıklamalar
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