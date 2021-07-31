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Sağlık Bakanı Koca koronavirüs hastası Yasin Yavaş'ın mesajını paylaştı: Kimse aşısını ihmal etmesin

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Giriş: 31.07.2021 22:24
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Yasin Yavaş'ın video mesajını paylaştı. Yavaş mesajında, "Ben konuyu basite aldım. Kimse aşısını ihmal etmesin" dedi.
Sağlık Bakanı Koca koronavirüs hastası Yasin Yavaş'ın mesajını paylaştı
Sağlık Bakanı Koca koronavirüs hastası Yasin Yavaş'ın mesajını paylaştı
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