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Sağlık Bakanı Koca koronavirüs hastası Yasin Yavaş'ın mesajını paylaştı: Kimse aşısını ihmal etmesin
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Giriş: 31.07.2021 22:24
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Yasin Yavaş'ın video mesajını paylaştı. Yavaş mesajında, "Ben konuyu basite aldım. Kimse aşısını ihmal etmesin" dedi.