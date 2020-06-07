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Sağlık Bakanı Koca İstanbul'daki görüntülere tepki gösterdi
İstanbul'da akşam saatlerinde endişe veren görüntüler kayda geçti. Havanın güzelliğini fırsat bilen İstanbullular Kadıköy'deki cadde bostan sahiline akın etti. Koronavirüs salgınını hiçe sayıp göbek attılar. Görüntülere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Tweetter üzerinden tepki gösterdi.