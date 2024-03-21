Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya baba ocağında yoğun ilgi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde esnafla bir araya geldi, devlet hastanesi ile Acıkuyu Güneş Enerjisi Santralinin açılışını yaptı. Bakan Koca; hemşerilerine 2 hastane müjdesi de verdi.

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