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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya baba ocağında yoğun ilgi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.03.2024 08:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde esnafla bir araya geldi, devlet hastanesi ile Acıkuyu Güneş Enerjisi Santralinin açılışını yaptı. Bakan Koca; hemşerilerine 2 hastane müjdesi de verdi.
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