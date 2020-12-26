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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! İngiltere'deki mutasyon Türkiye'de görüldü mü?

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Giriş: 26.12.2020 20:31
Güncelleme:26.12.2020 20:31
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin duyurduğu ve Avrupa'da birçok ülkeyi alarma geçiren mutsayona uğrayan Covid-19 ile ilgili son dakika açıkalması yaptıç Bakan Koca, vatandaşların merakla beklediği 'İngiltere'de görülen mutasyona Türkiye'de rastlanıldı mı?' sorusuna yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İNGİLTERE 'NİN rapor ettiği GEN MUTASYONUNA RASTLANMAMIŞTIR. Düzenli incelemelerimiz devam edecek.

MUTASYON tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İNGİLTERE' DEN ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda TAM GEN SEKANSLAMA YÖNTEMİ ile incelenmiştir.

Virüste MUTASYON ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve MUTASYONLAR Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır." mesajını paylaştı.

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