26 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2023 16:13
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Hafif yaralı olan depremzedeler tetanos aşısı olmalıdır” ifadelerini kullandı. Bakan Koca, “Gaziantep merkezde şebeke suyu içmede kullanılabilir” dedi
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Koca’dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Deprem sonrası devreye alınan destekler
Deprem sonrası devreye alınan destekler
Muhalefete tepki
Muhalefete tepki
Deprem bölgesinde enerji sıkıntısı var mı?
Deprem bölgesinde enerji sıkıntısı var mı?
İstanbul için deprem uyarısı: Çok daha yüksek...
İstanbul için deprem uyarısı: Çok daha yüksek...
Başkan Erdoğan’ın kentsel dönüşüm çağrıları
Başkan Erdoğan’ın kentsel dönüşüm çağrıları
EYT ne zaman çıkacak?
EYT ne zaman çıkacak?
Bir deprem daha yaşanabilir mi?
Bir deprem daha yaşanabilir mi?
Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor!
Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor!
İGA konteyner kent kuruyor
İGA konteyner kent kuruyor
855 kalıcı konutun inşası devam ediyor
855 kalıcı konutun inşası devam ediyor
YSK deprem bölgesine gidecek
YSK deprem bölgesine gidecek
Daha Fazla Video Göster