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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan grip aşısı açıklaması

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Giriş: 28.10.2020 20:36
Güncelleme:28.10.2020 20:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, grip aşısı teminine ilişkin, "2,2 milyon temin ettik, şimdi 3 milyonun üzerinde temin etme çabası içerisindeyiz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Koca, grip aşısı teminine ilişkin, "2,2 milyon temin ettik, şimdi 3 milyonun üzerinde temin etme çabası içerisindeyiz." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

"Grip aşısı konusu son dönem çok işlenen konu oldu. Grip aşısı bir sonraki yılın aşısı bir yıl önceden sipariş edilir. Dünyada aşı arzı yüzde 20 oranında arttı. Yani herkesin aşı yaptırma imkanı zaten mümkün olamaz. Çünkü dünyada artış yüzde 20'yi geçmedi. Biz de 1 milyon 350 bin geçen yıldan biraz daha fazla olmak üzere sipariş verdik. Bazı ülkelerin daha yüksek dozda aşı temin ettiği söylenir. Mesela Almanya 26 milyon, İngiltere 30 milyon temin etti bu yıl. Geçen yıl İngiltere 25 milyon temin etmişti. Biz geçen yıllarda serbest eczanelerden ücretli grip aşısı temin etme imkanı olmasına rağmen tüketilen aşımız 1 milyonun üzerindeydi. Bunu yüksek oranlı temin etme şansımız zaten yok. Biz 2. 2 milyonu temin ettik. Şimdi 3 milyonun üzerinde temin etme çabası üzerindeyiz. Geçen yılın 2-2,5 katı kadar. Eczacılar Birliği ile ilgili söylediğiniz, ortada olmayan aşının olduğu ifade edildi. Ortada bir aşı yoktu. O aşıyı almak için birçok çaba sarfettik. Daha detaylı söylemek istediklerim var, söylemek istemiyorum. Ruhsatlı olan aşıyı herkes getirebilir. Ruhsatsız aşıyı halk sağlığı alabilir. Ortada olmayan, x firmada var denilen bir aşıyı pazarlamasınlar. Aşıyı elde etmek için de ilk günden itibaren yoğun çaba içinde olduğunu bütün vatandaşımız bilsin, emin olun parasına da bakmıyoruz.

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Kimlere aşı yapılacağı konusuyla ilgili Ateş hocam bilgiyi vermiş olsun. Kimlere öncelikle aşı yapılması gerektiğinin tespiti şu elimdeki raporda var. Buna göre işlendi. Hatta buna ilave olarak bütün diyaliz uygulaması olan vatandaşımız artık romatoloji ilaç alan kişiler dahil olmak üzere bu listeye ayrıca ilaveler yapıldı."

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