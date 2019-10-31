31 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
31.10.2019

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan A Haber'de önemli açıklamalar! Genom projesi neleri kapsıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, A Haber ekibinden Emirhan Ergen'in sorularını yanıtladı. Bakan Koca, sağlık alanındaki son gelişmeler ve sınır ötesinde gerçekleşen sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi verdi. Öte yandan Fahrettin Koca, Genom Projesi neleri kapsıyor? 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nın sonuçları neler? Tel Abyad Devlet Hastanesi Projesi'nde son durum ne? sorularını yanıtladı. Türkiye'de Genom Projesi'nin detaylarını açıklayan Bakan Fahrettin Koca, "Genom Projesi ile kanserde tedavi seçenekleri geliştirilecek” dedi ve "Türkiye’de akıllı hastane dönemi öne çıkacak" şeklinde konuştu. Sınır hattındaki sağlık hizmetleri hakkında ise Bakan Koca, “Sağlık çalışanlarımız fedakarca çalıştı. Gerekli durumlarda bölge hastanelere sevkler yapıldı. Harekat bölgesine mobil hastanelerimizi gönderdik" dedi. Tel Abyad Devlet Hastanesi Projesi hakkında konuşan Bakan Koca, “3 Ay içinde 75 yatak kapasiteli olarak faaliyete geçecek” bilgisini paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklamalar
Numan Kurtulmuş'tan flaş açıklamalar
Sağlık Bakanı'ndan A Haber'de önemli açıklamalar
Sağlık Bakanı'ndan A Haber'de önemli açıklamalar
AYM'den İlker Başbuğ kararı!
AYM'den İlker Başbuğ kararı!
18 rejim askeri Ruslara teslim edilecek mi?
18 rejim askeri Ruslara teslim edilecek mi?
Patlama anı kamerada!
Patlama anı kamerada!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan ABD'ye sert tepki!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan ABD'ye sert tepki!
FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı
FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı
Erdoğan duyurdu: En kısa zamanda...
Erdoğan duyurdu: En kısa zamanda...
Hepsi yok edildi!
Hepsi yok edildi!
Bakan Akar: Her an her şey olabilir!
Bakan Akar: Her an her şey olabilir!
Bunu görmemek körlük ve cahilliktir!
"Bunu görmemek körlük ve cahilliktir!"
Sözleriyle Batı'ya ders verdi
Sözleriyle Batı'ya ders verdi
Daha Fazla Video Göster