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14.03.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan duyurdu

Avrupa'nın 9 ülkesinden Türkiye'ye girişlerin yasaklandığını sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu ülkelerde 24 saate artan koronavirüs vakalarının sayılarını açıkladı.

Türkiye'den gidişlerin ve ülkeye girişlerin kontrolünün artırıldığını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte Avrupa'nın birçok ülkesindeki koronavirüs vakalarının artışını duyurdu.

SON 24 SAAT İÇİNDE AVRUPA'DAKİ VAKALAR

Son 1 günde İspanya'da 825, Hollanda'da 111, Danimarka'Da 232, İtalya'Da 2.651, Belçika'Da 47, Norveç'te 85, Avusturya'da 179, Fransa'Da 591, Almanya'da 802 kişiye koronavirüs teşhisi kondu.

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