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26.01.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde ölü ve yaralı sayısına ilişkin son bilgileri paylaştı

Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin 3. gününde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında bilgilendirme toplantısı yaptı. Canlı yayında son durumu aktaran Koca, "Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu. Hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısı 104'e düştü. Şu an Elazığ'da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13'e düştü." dedi.

Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremin 3. gününde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında bilgilendirme toplantısı yaptı. Canlı yayında son durumu aktaran Koca, "Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu. Hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısı 104'e düştü. Şu an Elazığ'da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13'e düştü." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu açıklamalarda bulundu;

Toplam hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 35 oldu. Hastanelerimize başvuran sayısı 1607. Üçte ikisi panik ve kaygı sebebiyle müracaat etmişti. 594 kişi yaralı sayısı. Hastanelerde tedavileri devam eden hasta sayısı 104'e düştü. Şu an Elazığ'da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 13'e düştü. 39 saatlik zaman diliminde UMKE, 112 ekibimiz 2625 kişi sahada hizmet veriyor. UMKE dünyanın gönüllü çalışan 12 bin kişiye sahip en büyük sağlık kuruluşu. Dün hepimizin yakından görmüş olduğu Emine Kuştepe'nin Azize Çelik ile olan telefon konuşmasına hepimiz şahit olduk. Diyaloğu hepimizi duygulandırdı. Azize Çelik ile diyalogdan kurtarılan hasta sayısı 6 oldu. Azize Çelik yoğun bakımda, genel durumu iyi. Eşi ve çocuğu da serviste. Genel durumları iyi. 2.5 yaşındaki evladımız Yüsra Yıldız, annesine ulaştığımızı söylemiştim. Kendisine ve eşine kapanan Ayşe Yıldız'ın kocasını kaybettik. Yüsra'nın annesini de sağ olarak kurtardık. Yüsra da ciddi ezikleri olmayan bir bebeğimiz Sahra hastanelerine ihtiyacımız olmadı.

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