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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bayrampaşa'da yapılacak yeni hastane hakkında bilgi verdi!

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Giriş: 22.03.2024 19:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bayrampaşa’da yaptığı basın açıklamasında yapılacak yeni hastane hakkında bilgi verdi. Koca, "Bayrampaşa’ya yapılacak olan üçüncü basamak hastanenin ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı. 2025 yılı aralık ayında bitmek üzere planlandı. Yapılacak olan hastane 85 bin metrekare kapalı alanı olan 400 yataklı 100 yoğun bakım yatağı olan bir üçüncü basamak hastane olacak" dedi.
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