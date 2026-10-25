Araç kiralayacaklar dikkat! Ucuz kiralık araç tuzağına 12 tutuklama: Uzmanından uyarılar

Sahte internet siteleri üzerinden ucuz araç kiralama vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi tutuklandı. Peki, cazip fiyatların arkasındaki dolandırıcılık tuzağı nasıl anlaşılır? Araç kiralarken nelere dikkat edilmeli? Araç satış uzmanı Nurettin Oktan, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken A Haber muhabiri Mehmet Türel ve kameraman Turgut Yaman da sahte araç kiralama siteleriyle ilgili ayrıntıları araştırdı.