Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adıyaman'da açıklamalarda bulundu: Salgın riski kontrol altında

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen iki büyük deprem 10 ile büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin 18. gününde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adıyaman'da açıklamalarda bulunurken, "Deprem bölgesinde salgın riski kontrol altında" açıklamasında bulundu.