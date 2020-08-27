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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Ağustos'a ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı

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Giriş: 27.08.2020 19:15
Güncelleme:27.08.2020 19:20
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. 27 Ağustos'a ait koronavirüs verilerini resmi Twitter hesabından açıklayan Bakan Koca, önemli uyarıda bulundu. İşte 27 Ağustos'a ait koronavirüs vaka sayıları.

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor. Hemen hemen her ülkede görülen koronavirüs en çok ABD'yi vururken Türkiye salgını ilk günden bu yana kontrol altında tuttu.

Gerek koronavirüsün ilk çıktığı anda alınan tedbirler gerekse salgının ülkeye girişinden itibaren uygulanan tedavi yöntemleri dünyanı dikkatini çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün olduğu gibi bugün de vaka tablosunu paylaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım;

"Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak."

SON TABLOYA GÖRE DURUM...

Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu.

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