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Sağlığına kavuşan Sultan Abdülhamid’in torunu Emel Adra’dan Başkan Erdoğan'a teşekkür mektubu
Dışişleri Bakanlığı, Sultan Abdülhamid’in 4. kuşak torunu Emel Adra’nın koronavirüs tedavisi için devreye girdi. Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta koronavirüse yakalanan Adra’nın hastanesi değiştirildi, tedavisi takip edildi. Tedavi sürecinde sağ elinde his kaybı yaşayan Adra, iyileşince Başkan Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak teşekkür etti.