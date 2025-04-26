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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş yapan uçaklara kuleden ’deprem’ uyarısı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan uçaklara kuleden 'deprem' uyarısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 00:42
İstanbul'da saat 20.33'de meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan uçaklara, Hava Trafik Kontrolörü tarafından 'Ufak bir deprem oldu' bilgilendirmesi yapıldı. O sırada iniş yapan uçaklar, pist kontrolü yapılması için kısa süre havada bekletildi.
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iniş yapan uçaklara kuleden ’deprem’ uyarısı
Sabiha Gökçen’de iniş yapan uçaklara kuleden ’deprem’ uyarısı
Sabiha Gökçen'de iniş yapan uçaklara kuleden 'deprem' uyarısı
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