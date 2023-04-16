Saadet Partisi'nin içler acısı hali! Kaftancıoğlu'nu kürsüye çıkarıp "nasihat" dinlediler

7'li koalisyonun taban tabana zıt iki partisi CHP ve Saadet arasında oluşan bağ, Türk siyaset tarihine geçti. Yıllarca birbirini yalanlayan ve düşmanca bir politika güden iki partinin son zamanlarda güttüğü "sahtekar ve takiyyeci" anlayış dip seviyesine düştü. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Saadet Partisi'nin İstanbul’daki aday tanıtım toplantısında "kul hakkı" sloganları attı. Kaftancıoğlu daha önce sağ seçmenden oy almak için iki yüzlü bir yaklaşım sergilediklerini itiraf etmişti. CHP'nin yeni tarz siyaseti gereği girmedikleri kılıf kalmayan partili isimlerin son halleri sert tepki çekerken, rahmetli Erbakan'ın partisini bu duruma düşüren Temel Karamollaoğlu'na ise öfkeler dinmiyor.