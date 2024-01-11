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Rusya'nın saldırısında otelde olan AA muhabiri yaşananları A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 13:20
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, gazetecilerin kaldığı otel füzelerin hedefi oldu. Görevi başında olan Anadolu Ajansı ekibi de o oteldeydi. Davit Kaçkaçişvili A Haber’de yaşananları canlı yayında anlattı.
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