Rusya'nın saldırısında otelde olan AA muhabiri yaşananları A Haber’de anlattı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde, gazetecilerin kaldığı otel füzelerin hedefi oldu. Görevi başında olan Anadolu Ajansı ekibi de o oteldeydi. Davit Kaçkaçişvili A Haber’de yaşananları canlı yayında anlattı.

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