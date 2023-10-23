23 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Rusya'dan İran'a kritik ziyaret! Rusya Dışişleri Bakanı neden İran'ı ziyaret ediyor?

Rusya'dan İran'a kritik ziyaret! Rusya Dışişleri Bakanı neden İran'ı ziyaret ediyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2023 14:56
Rus medyası, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün İran'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Peki, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov neden Tahran'a gidiyor? İran İsrail'e nasıl yanıt verecek? A Haber muhabiri Ekber Karabağ gelişmeleri aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katil İSRAİL çocukları öldürdüğü videoyu paylaştı
Katil İSRAİL çocukları öldürdüğü videoyu paylaştı
MHP’den Gazze videosu
MHP'den "Gazze" videosu
Rusya’dan İran’a kritik ziyaret!
Rusya'dan İran'a kritik ziyaret!
AK Parti İstanbul’dan Büyük Filistin Mitingi!
AK Parti İstanbul'dan Büyük Filistin Mitingi!
Gazze’de 12 hastane hizmet dışı kaldı!
Gazze’de 12 hastane hizmet dışı kaldı!
Netanyahu’nun hizmet ettiği sapkın ziynihet
Netanyahu’nun hizmet ettiği sapkın ziynihet
Gazze’de can kaybı 5 bin 87 oldu
Gazze’de can kaybı 5 bin 87 oldu
Birlik komutanlarıyla toplantı
Birlik komutanlarıyla toplantı
Refah’a yeni bombardıman
Refah’a yeni bombardıman
Kara saldırı ertelendi mi?
Kara saldırı ertelendi mi?
Gazze için yardım uçakları
Gazze için yardım uçakları
İki yüzlü Batı’ya soykırım kanıtı!
İki yüzlü Batı'ya soykırım kanıtı!
Daha Fazla Video Göster