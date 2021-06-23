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Rusya'dan İngiliz gemisine uyarı ateşi! Rusya karasularını ihlal eden İngiliz gemisine uyarı ateşi açıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2021 15:20
Rusya'ya ait savaş gemisi ve jetler, Karadeniz'deki İngiliz savaş gemisine ateş açtı. Rus savaş jetlerinin İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e ulaşan İngiliz donanmasına ait geminin rotasına bomba attığı belirtildi. Karadeniz'de kriz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Peki, İngiltere Rusya'ya nasıl bir karşılık verecek? Detayları A Haber muhabirleri Agşin Kişiyev ve Alpaslan Düven aktardı.
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