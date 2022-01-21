21 Ocak 2022, Cuma
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Rusya Ukrayna’yı işgal edecek mi? Türkiye arabulucu oluyor! Krizin tarafları İstanbul’da mı görüşecek?
Ukrayna - Rusya sınır hattındaki gerilimin düşürülmesi için devrede olan Türkiye, çatışmayı önleme ve diyaloğu artırmak için net bir tutum sergiliyor. Gerilimin düşürülmesi amacıyla tarafların İstanbul'da bir araya gelmesi için de diplomatik girişimler sürdürüyor. SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran ve İletişimci Yazar Ali Saydam, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.