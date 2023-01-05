Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes! Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile görüşmesi sonrası karar

Kremlin’den yapılan açıklamada “6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edilecek” denildi. Ateşkes 6 Ocak saat 12.00'dan 7 Ocak 00.00'a kadar sürecek. Ateşkesin Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi ardından alınması da büyük bir önem arz ediyor. Peki, kalıcı bir ateşkes olur mu? Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ateşkes kararını A Haber'de yorumladı. İşte detaylar...

Rusya ve Ukrayna arasında 1 yıla yakındır süren savaşta kritik bir adım atıldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada "6-7 Ocak tarihlerinde ateşkes ilan edilecek" denildi.

Ateşkesin Ortodokslar için kutsal olan Noel sebebiyle alındığı bildirildi.

Rusya, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etmesi çağrısında bulundu.

PUTIN'DEN TALİMAT

Ateşkes 6 Ocak saat 12.00'dan 7 Ocak 00.00'a kadar sürecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, bugün yaptığı açıklamada, 6-7 Ocak tarihlerini kapsayan Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna'da ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMASİ BAŞARISI

Ateşkesin Başkan Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi ardından alınması da büyük bir önem arz ediyor.

KALICI ATEŞKES OUR MU?

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ateşkes kararını A Haber'de yorumladı.

ABD ve Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silahlara ve para yardımına dikkat çeken Tokmakoğlu, "Kalıcı bir ateşkese işaret etmez alınan karar" dedi.

İlk kez genel bir ateşkes olacağına da değinen Tokmakoğlu, "Alınan bu kararla getirileri ve götürüleri göreceğiz" şeklinde konuştu.

Tokmakoğlu, "Şimdi somut adımlardan bir tanesi ateşkesi kısa bir süre de olsa taraflara kolaylaştırıcı olmasının altı çizilecektir." ifadelerine yer verdi.

UKRAYNA'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Rusya'nın ateşkes kararına dair açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli, ancak o zaman geçici ateşkes olur" dedi.