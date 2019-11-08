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08.11.2019

Rusya 3. ortak devriyenin görüntülerini yayınladı

Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de yaptığı üçüncü ortak kara devriyesi başladı. Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda TV, devriyeye ait görüntüleri yayınladı.

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında teröristlerden arındırılması hedeflenen Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarında, Türkiye ile Rusya arasında üçüncü ortak kara devriyesi başladı.

Devriye görevi, Suriye'nin Kamışlı kentinin kuzey doğusunda 75 kilometrelik hatta yapılıyor. Rus askeri polisi Tayfun, Kaplan ve BTR-80, Türk askerleri ise Kirpi zırhlı araçları ile devriye yapıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda TV, üçüncü ortak kara devriyesine ait görüntüler yayınladı.

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