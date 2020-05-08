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Rus Kızıl Ordu Korosu Mehter Marşı çaldı Türkiye'ye teşekkür etti

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08.05.2020
Rusya, koronavirüsle mücadelede dünyanın birçok noktasına yardım götüren Türkiye,'ye teşekkür etti. Rus Kızıl Ordu Korosu da Türkiye'nin desteklerine Mehter Marşı ile teşekkür etti. Rus Kızıl Ordu Korosu'nun Mehter Marşı çaldığı görüntüler, "Kahraman Türk Milletine saygıyla ve sevgiyle" notuyla paylaşıldı.

Türk ve Rus bayraklarının görüntüsüyle başlayan videoda, evlerinde enstrümanlarını çalan ve marşı seslendiren koro üyelerinin yanı sıra onları idare eden maestronun görüntüleri yer alıyor.

Koronun Türkiye'deki konserlerinden bölümlerle İstanbul'un tarihi ve turistlik mekanlarındaki dezenfeksiyon çalışmalarına yer verilen videoda, Kovid-19 ile mücadeleyi sürdüren sağlık çalışanları da görülüyor.

Mehter Marşı'nın seslendirildiği video "Evde Kal Türkiye" notuyla sona eriyor.

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