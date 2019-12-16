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16.12.2019

Riyad ve PYD-PKK arasında kirli ittifak deşifre oldu |Video

Suriye'de petrol sahalarını işgal altında tutan PYD/PKK'lı teröristler, ABD'nin talebi ile Suudi Arabistan'a gitti. Riyad'da gerçekleştirilen gizli görüşmelerin gündeminde Deyrizor'daki petrol kaynakları vardı. Bakın kirli ittifak o görüşmelerde hangi kararlara imza attı.

ABD istedi, PYD/PKK'lı teröristler Riyad'a gitti!

Kirli görüşmenin bir numaralı gündem maddesi, Deyrizor'da işgal edilen petrol sahaları oldu.

Yerel kaynakların iddialarına göre, Suriye'nin belli bölgelerinde doğrudan askeri varlığını azaltan ABD, Suudi Arabistan'dan terör örgütü PKK'ya daha fazla destek vermesini istedi.

Bunun üzerine Riyad'a giderek gizli görüşmeler gerçekletiren teröristlerden oluşan bir grup, Riyad'dan bazı sözler aldı.

Yine o iddialara göre Washington yönetimi, Suud petrol şirketi Aramco'nun Deyrizor'daki petrol tesislerini işletmesini istedi.

Aynı zamanda ABD, Suriye'nin en büyük petrol sahası Ömer'de, petrol üretimini artırmak için Mısır ve Suudi Arabistan uyruklu uzmanlar da görevlendirdi.

13 Aralık Cuma günü, Deyrizor kırsalında yer alan Ömer sahasına toplam 15 uzman geldi. Ekibin bölgede verimlilik analizi yapacağı öğrenildi. Yetkililerin yerel görevlilere de eğitim vermesi planlanıyor.

Terör örgütü YPG/PKK tarafından işgal edilen sahada, iç savaştan önce günlük 75 bin varil civarı petrol çıkarılıyordu.

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