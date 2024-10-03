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Reuters’tan Nasrallah suikastı iddiası: Nasrallah’ın Tahran’a gelmesi istendi

Reuters’tan Nasrallah suikastı iddiası: Nasrallah’ın Tahran’a gelmesi istendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 16:42
Reuters haber ajansı Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah suikastına ilişkin dikkat çeken bir detay yayımladı. İran dini lideri Ali Hamaney, Nasrallah'ın güvenliğinden endişeliydi, onu İran'a davet etti. Bu teklifi en güvendiği isim aracılığıyla iletti. Ama tam da görüşme sırasında İsrail Nasrallah'ı hedef aldı. ve hem Hizbullah lideri hem de Devrim Muhafızı Komutanı hayatını kaybetti. Tahran şimdi İsrail'e kimlerin bilgi sızdırdığını araştırıyor.
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