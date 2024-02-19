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Putin'den Filistin mesajı: Gazze'deki insanlara yardım etmek bizim kutsal görevimiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 16:49
Güncelleme:19.02.2024 16:49
Rusya, Filistinli grupların temsilcilerini, 29 Şubat'ta başkent Moskova'ya davet etti. Diğer yandan Rus lider Putin'den "Filistin'e destek kutsal görevdir" mesajı geldi. Son durumu A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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