Prof. Dr. Sait Gönen, A Haber'de açıkladı: Türkiye Almanya ve Amerika eş zamanlı aşı çalışması yapacak

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dokanı Prof. Dr. Sait Gönen, A Haber'de koronavirüs aşısı çalışmalarını değerlendirdi. Prof. Dr. Sait Gönen, Eylül ayı içinde Almanya, Amerika ve Türkiye'de eş zamanlı bir aşı çalışmasının başlayacağını duyurdu.

Koronavirüs aşısı üzerindeki çalışmaları A Haber'de anlatan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dokanı Prof. Dr. Sait Gönen, müjdeli haberi verdi.

AŞININ HALKA SUNULMASI İÇİN NELER GEREKLİ?

8 ila 10 aşının belli başlı prosedürleri tamamladığını belirten Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dokanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Mayıs ayı itibariyle tüm dünyada 100'ün üzerinde aşı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Aşının kullanıma verilmesi için geçirmesi gereken aşamalar var. Önce laboratuvar düzeyinde, virüsün detaylı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Hayvan çalışmaları daha sonra FAZ1 ve FAZ2 çalışmaları." dedi.

FAZ1 çalışmasına dikkat çeken Prof. Dr. Gönen şu sözlerle devam etti;

"Özellikle FAZ1 çalışması güvenlik dediğimiz çalışma. FAZ1 uygulandığında insana hasar verip vermeyeceğine bakılıyor Bu aşamayı geçen zannediyorum 8 ila 10 aşı var. FAZ2 çalışması çok daha az kapsamlı gönüllüde yapılan çalışma. Buradan da geçerse, (DSÖ bunu yüzde 50'nin üzerinde antikor oluşması ve hastalığın engellemi olarak görüyor) artık FAZ3 çalışması dediğimiz yani sağlıklı gönüllülerde yapılacak çalışmalar ve buradaki başarıdan sonrada toplumun kullanımına verilecek.

"TÜRKİYE, ALMANYA VE AMERİKA..."

A Haber'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Eylül ayı içerisinde 2 tane FAZ3 çalışmasına ev sahipliği yapacağını açıklayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dokanı Prof. Dr. Sait Gönen, "Bunlardan bir tanesi Türkiye, Almanya ve Amerika ile eş zamanlı başlayacak. FAZ3'te gönüllülük, sağlıklı olmak, hastalığı geçirmemiş olmak, antikor olmaması ve ilk çalışmada 85 yaş altı olması gerekiyor. Ayın 10 ya da 15'i gibi FAZ3 çalışması başlayacak. Yüzde 50'sine aşı verilecek. Diğerleri ise tedavi." şeklinde konuştu.