Prof. Dr. Necmettin Ünal A Haber'de anlattı! Denek olmaya nasıl karar verdi?

Koronavirüse karşı henüz bir aşı geliştirilemedi ancak çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'de de benzer çalışmalar var; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal da yan etkilerine rağmen kendisini aşı çalışmalarında denek olarak yazdırdı. A Haber'de Gökhan Kurt'un konuğu olan Ünal, detayları anlattı.

Prof. Dr. Necmettin Ünal, "Aslında zor bir karar değil. Çünkü birkaç sebebi var bu karara varmamın. Bir aşı geliştiriliyor, bunun etkinliğinin yan etkinliğinin tespit edilmesi gerekiyor. Başka ülkelerde yapılsın olursa biz de deneriz mantığının doğru olmadığının kanaatindeyim.

Yoğun bakımda çalışıyorum ben ve benim gibi meslektaşlarımın koronavirüse yakalanma şansı çok yüksek. Bu deneye katılarak aşıya herkesten önce aşı olma şansı yakalıyorum.

Yan etki de bir olasılık ama bunlar protokolün net olarak yazılmış kurallara uyarak yapılan çalışmalar ve bugüne kadar hayvan deneyleri yapılmış, insan deneyleri yapılmış ve ciddi bir yan etki olmadığı için yola devam eden aşılar. Yan etkileri elbette var ama hayatta risksiz hiçbir şey yok. Bazı riskleri yüklenmek zorundayız.

Aşıya karşı olan bazı gruplar var. Bizilerin bilim adamı olarak aşıya karşı olan bu görüşün yanlış olduğunu ortaya koymak için, kendimiz katılarak aşının doğru olduğunu ortaya koymak için ben de deneye denek adayı oldum." ifadelerini kullandı.