BİZE ULAŞIN
07.01.2020
Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yerli uçak ve otomobil projelerini anlattığı TBMM'deki unutulmaz konuşması!
Eski Başbakan Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın TBMM kürsüsünde muhalefetin, yerli otomobil, tank, motor ve uçak projeleri ile alay etmesi üzerine yaptığı unutulmaz konuşmada; bakın o zamanın muhalefetine nasıl ders vermişti...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.