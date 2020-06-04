Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de kritik açıklamalar: Türkiye Libya'da... | Video

Türkiye’nin de desteği ile Libya’da meşru hükümet varlığını daha da güçlendirdi. Doğu Akdeniz’de büyük bir güç kazanan Libya ve Türkiye bu ortaklıkla dış güçlere de ağır darbeyi beraberinde indirdi. Libya Ordusu kritik operasyonlarla önemli noktaları ele geçirdi. Tüm bu gelişmeleri Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında yorumladı. Caşın, "Ben burada Türk mühendislerimizi, Sayın Bayraktar’ı, TSK’yı, bunu organize ve akıl eden Dışişleri’ni tebrik ediyorum. Bir takım olduğu zaman Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı rejimi ile Akdeniz’deki kararlılığının bütün dünyada tarafından örnek gösterildiğini ve kabul edildiğini belirtmek isterim." dedi. Öte yandan Mesut Hakkı Caşın, "Hafter devlet adamı olmadığını Fransa'dan gelen telefonla masadan kalkıp gittiği gün gösterdi. Rusya'da meydan okudu ve şimdi onun cezasını çekiyor" mesajını verdi.

Libya ordusu, Başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi Er-Rebi bölgelerini, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardıklarını ve bu bölgelerde tamamen kontrolü sağladıklarını açıkladı. Libya'daki gelişmeleri Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de değerlendirdi.







"HAFTER RUSYA'DA MEYDAN OKUDU VE ŞİMDİ ONUN CEZASINI ÇEKİYOR"



Rusya, Suriye'den sonra önemli bir aktör olarak Libya'da ortaya çıktı. ABD komutanlığı, bu uçakların Suriye'den Libya'ya giden uçakların boyanarak gittiğini ifade etti. Sayın Putin Türkiye'ye geldiğinde Türk Akımı açıldığında Moskova'ya gitti Sayın Cumhurbaşkanımız... Bu daveti kabul etti. Hafter'in Sayın Putin ateşkesi sağlamasını sağlayacaktı. Ancak Hafter Fransa'dan aldığı emirle bıraktı gitti toplantıyı. Bu da onun devlet adamı olmadığını, Rusya gibi bir devlete nasıl başkaldırdığını gördü. Nedir o ceza; 14 aylık bir kuşatma başarısızlığı uğramıştır. Türkiye'nin donanması ve kara ve hava ordusu Hafter'i mağlup etti. Sahada kesin mağlup olmuştur. Şimdi Serrac hükûmetinin korunması gündemdedir.



TÜRK DONANMASI DARBEYİ VURDU



Türk aklının galip geldiğini görüyoruz. Türkiye aklını iyi kullanıyor adaleti iyi kullanıyor. Diplomasiyi de iyi kullanıyor. AB ve Fransa geri atmak durumunda kaldı. Mısır ve Suud tarafı da buradaki özelliğini kaybetti. Neden paraları yok. Paralı asker bulamıyor.







"TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ÖNDERLİĞİNDE PARLAYAN YILDIZ"



Bu bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı önderliğinde başlatılan bu hamlenin Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de parlayan bir yıldız olarak öne çıkardığını görüyoruz. Askeri güç parametresi ve Türk donanmasının ne kadar güçlü olduğunu gördük. Türk hava ve Deniz Kuvvetleri'nin ortak tatbikatı ve İHA'lar ile en önemlisi bu araçları kullanan subay ast subay ve mühendislerimizi durumu nasıl tersine çevirdiğini gördük.







"TÜRKİYE GÜCÜNÜ ORTAYA KOYDU"



ABD Genelkurmayı bunu dikkate aldı. Dikkat ederseniz ABD ağır tanklardan vazgeçiyor. Bizim İHA'larımız ağır tankları vurabiliyor. Türkiye burada önemli bir yol kat etti. Ben burada Türk mühendislerimizi, Sayın Bayraktar'ı, TSK'yı, Bunu organize akıl eden Dışişleri'ni tabrik ediyorum. Bir takım olduğu zaman Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı rejimi ile Akdeniz'deki kararlılığının bütün dünyada tarafından örnek gösterildiğini ve kabul edildiğini belirtmek isterim.







