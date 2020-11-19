Prof. Dr. İlyas Topsakal: Gizli anayasa taslağını ne İYİ Parti ne CHP kendi tabanına anlatamaz!

CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Parti’si yani Millet İttifakı olarak kendilerini halka tanıtan 4 siyasi parti Türkiye’yi derinden etkileyecek bir “gizli anayasa” çalışmasına imza attılar. Bunu gizlemeye çalışan 4’lünün tüm planları deşifre oldu. A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal yaşananları analiz etti. Topsakal, “Gizli anayasa taslağını ne İYİ Parti ne CHP kendi tabanına anlatamaz ve büyük bir kırılmaya sebep olur” dedi.

CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Parti'si yani Millet İttifakı olarak kendilerini halka tanıtan 4 siyasi parti Türkiye'yi derinden etkileyecek bir "gizli anayasa" çalışmasına imza attılar.

Bunu gizlemeye çalışan 4'lünün tüm planları deşifre oldu. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal yaşananları analiz etti.

Topsakal, "Gizli anayasa taslağını ne İYİ Parti ne CHP kendi tabanına anlatamaz ve büyük bir kırılmaya sebep olur" dedi.



"EĞER BUNLAR İSPATLANIRSA..."

İlyas Topsakal'ın siyasetin gündemine oturan "gizli anayasa" ile ilgili tespitleri ve eleştirileri şöyle;

Ben defalarca Türkiye'de siyaseti yorumlarken şöyle demiştim; bazı yapılar bazı yapılarla anlaşabilir, bazılar ile anlaşamazlar.' Şimdi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi bile kendi içinde ilk 3 anayasada ilk üç maddeyi değiştirmek isteyecek çok az insana rastlar. İYİ Parti'de bu daha da azdır. İstese istese Türkiye'de bölücü veya bölücülüğe itebilecek, ilerde Türkiye'yi bölebilecek, felakete sürükleyebilecek bu 3 mottonun değiştirilmesini terörle ilişkili olabilen yapılar isteyebilir. Türkiye'de de örneği var bunun. Dolayısıyla şimdi bu tartışma 'anayasa hazırladılar' tartışmasının temelinde işte böyle bir yapı var. Şimdi bu ispatlanacak, zaten deliler ortada, sizin kanalınızda da bunu az önce verdiniz. Eğer bunlar ispatlanırsa bu insanlar bir araya gelmişler ve Türkiye'de yüzde 95'in kabul etmeyeceği şeyin üzerinde ittifak yapmışlar. Dolayısıyla bunu ne CHP ne İYİ Parti tabanına anlatamaz. Yani büyük bir yarılmaya ve kırılmaya sebep olur.



"CHP VE İYİ PARTİ BUNU NASIL AÇIKLAYACAK TABANINA..."

Mesela 2. madde de Atatürk milliyetçiliğine bağlı Cumhuriyetin nitelikleri anlatılır. CHP bunu nasıl açıklayacak kendi taraftarına. İYİ Parti Türk milliyetçiliği, Türk'ün tanımı, bayrağımız ve başkentimiz Ankara'dır. Devletin yapısını tartışmaya açan bir anaysa taslağı veya neyse… Türklük tanımı, dilimiz Türkçedir! Farklı farklı dillerin resmi alana girmesi bunları nasıl açıklayacak İYİ Parti kendi sosyal tabanına? Ben o yüzden demiştim ki; İYİ Parti özelinde de hem kurulurken hem kurulduktan sonra çok tartışmalara katıldık sosyolojik olarak Cumhur İttifakı'nın karşısında olacak bir yapı değildir. Eğer böyle bir şey yaparlarsa otomatik zaten bölünmeyi kabul ediyorlar demiştim. Hala bu görüşümde ısrar ediyorum.