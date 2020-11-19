20 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Prof. Dr. İlyas Topsakal: Gizli anayasa taslağını ne İYİ Parti ne CHP kendi tabanına anlatamaz!

Prof. Dr. İlyas Topsakal: Gizli anayasa taslağını ne İYİ Parti ne CHP kendi tabanına anlatamaz!

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.11.2020 23:26
Güncelleme:19.11.2020 23:55
CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Parti’si yani Millet İttifakı olarak kendilerini halka tanıtan 4 siyasi parti Türkiye’yi derinden etkileyecek bir “gizli anayasa” çalışmasına imza attılar. Bunu gizlemeye çalışan 4’lünün tüm planları deşifre oldu. A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal yaşananları analiz etti. Topsakal, “Gizli anayasa taslağını ne İYİ Parti ne CHP kendi tabanına anlatamaz ve büyük bir kırılmaya sebep olur” dedi.

CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Parti'si yani Millet İttifakı olarak kendilerini halka tanıtan 4 siyasi parti Türkiye'yi derinden etkileyecek bir "gizli anayasa" çalışmasına imza attılar.

Bunu gizlemeye çalışan 4'lünün tüm planları deşifre oldu. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal yaşananları analiz etti.

Topsakal, "Gizli anayasa taslağını ne İYİ Parti ne CHP kendi tabanına anlatamaz ve büyük bir kırılmaya sebep olur" dedi.

"EĞER BUNLAR İSPATLANIRSA..."

İlyas Topsakal'ın siyasetin gündemine oturan "gizli anayasa" ile ilgili tespitleri ve eleştirileri şöyle;

Ben defalarca Türkiye'de siyaseti yorumlarken şöyle demiştim; bazı yapılar bazı yapılarla anlaşabilir, bazılar ile anlaşamazlar.' Şimdi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi bile kendi içinde ilk 3 anayasada ilk üç maddeyi değiştirmek isteyecek çok az insana rastlar. İYİ Parti'de bu daha da azdır. İstese istese Türkiye'de bölücü veya bölücülüğe itebilecek, ilerde Türkiye'yi bölebilecek, felakete sürükleyebilecek bu 3 mottonun değiştirilmesini terörle ilişkili olabilen yapılar isteyebilir. Türkiye'de de örneği var bunun. Dolayısıyla şimdi bu tartışma 'anayasa hazırladılar' tartışmasının temelinde işte böyle bir yapı var. Şimdi bu ispatlanacak, zaten deliler ortada, sizin kanalınızda da bunu az önce verdiniz. Eğer bunlar ispatlanırsa bu insanlar bir araya gelmişler ve Türkiye'de yüzde 95'in kabul etmeyeceği şeyin üzerinde ittifak yapmışlar. Dolayısıyla bunu ne CHP ne İYİ Parti tabanına anlatamaz. Yani büyük bir yarılmaya ve kırılmaya sebep olur.

"CHP VE İYİ PARTİ BUNU NASIL AÇIKLAYACAK TABANINA..."

Mesela 2. madde de Atatürk milliyetçiliğine bağlı Cumhuriyetin nitelikleri anlatılır. CHP bunu nasıl açıklayacak kendi taraftarına. İYİ Parti Türk milliyetçiliği, Türk'ün tanımı, bayrağımız ve başkentimiz Ankara'dır. Devletin yapısını tartışmaya açan bir anaysa taslağı veya neyse… Türklük tanımı, dilimiz Türkçedir! Farklı farklı dillerin resmi alana girmesi bunları nasıl açıklayacak İYİ Parti kendi sosyal tabanına? Ben o yüzden demiştim ki; İYİ Parti özelinde de hem kurulurken hem kurulduktan sonra çok tartışmalara katıldık sosyolojik olarak Cumhur İttifakı'nın karşısında olacak bir yapı değildir. Eğer böyle bir şey yaparlarsa otomatik zaten bölünmeyi kabul ediyorlar demiştim. Hala bu görüşümde ısrar ediyorum.

Muhalefette gizli anayasa çatlağı | TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Anayasa taslağı özerkliği çağrıştıran değişiklikleri kapsıyor MUHALEFETTE "GİZLİ ANAYASA" ÇATLAĞI | TÜRKMEDYA ANKARA TEMSİLCİSİ MELİK YİĞİTEL: ANAYASA TASLAĞI ÖZERKLİĞİ ÇAĞRIŞTIRAN DEĞİŞİKLİKLERİ KAPSIYOR
Gizli Anayasa görüşmelerinin ses kayıtları elimde! Eski İYİ Partili isimden flaş iddia! "GİZLİ ANAYASA" GÖRÜŞMELERİNİN SES KAYITLARI ELİMDE! ESKİ İYİ PARTİLİ İSİMDEN FLAŞ İDDİA!
Akşener panikte! Akşener ve Karamollaoğlu gizli hazırladıkları Anayasa taslağı konusunda uzlaşmaya varamadı! AKŞENER PANİKTE! AKŞENER VE KARAMOLLAOĞLU GİZLİ HAZIRLADIKLARI ANAYASA TASLAĞI KONUSUNDA UZLAŞMAYA VARAMADI!
Kemal Kılıçdaroğlundan çelişkili anayasa açıklaması! 2018: Taslak hazırladık 2020: Hazırlamadık… KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇELİŞKİLİ ''ANAYASA'' AÇIKLAMASI! 2018: TASLAK HAZIRLADIK 2020: HAZIRLAMADIK…
SON DAKİKA HABERİ | İYİ Partiden ihraç edilen Ümit Özdağdan flaş anayasa çalışması açıklaması! SON DAKİKA HABERİ | İYİ PARTİ'DEN İHRAÇ EDİLEN ÜMİT ÖZDAĞ'DAN FLAŞ 'ANAYASA ÇALIŞMASI' AÇIKLAMASI!

CHP ve İYİ Parti halka bunu nasıl açıklayacak
"CHP ve İYİ Parti halka bunu nasıl açıklayacak"
Akşener panikte!
Akşener panikte!
Türkiye'yi kuşatma planında kimlerin parmağı var?
Türkiye'yi kuşatma planında kimlerin parmağı var?
Terör yandaşı HDP!
Terör yandaşı HDP!
Hayaller Sahra Hastanesi gerçekler güzellik fuarı
Hayaller Sahra Hastanesi gerçekler güzellik fuarı
Türkiye’yi yeniden yükseliş trendine sokuyoruz
"Türkiye’yi yeniden yükseliş trendine sokuyoruz"
A Haber Aşı Geliştirme Merkezi'nde!
A Haber Aşı Geliştirme Merkezi'nde!
Şehit babasından HDP'lilere tokat gibi sözler!
Şehit babasından HDP'lilere tokat gibi sözler!
Başkan Erdoğan Eyüpsultan'da!
Başkan Erdoğan Eyüpsultan'da!
Kayıp 1 yıl! İşte tarihi geçen görüntüler
Kayıp 1 yıl! İşte tarihi geçen görüntüler
Kılıçdaroğlu'nun 'aklamaya' çalıştığı HDP'lilerin skandal görüntüleri
Kılıçdaroğlu'nun 'aklamaya' çalıştığı HDP'lilerin skandal görüntüleri
Terör örgütündeki 'çözülme' telsiz konuşmalarında!
Terör örgütündeki 'çözülme' telsiz konuşmalarında!
Daha Fazla Video Göster