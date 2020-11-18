18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları "Gizli Anayasa" görüşmelerinin ses kayıtları elimde! Kısa süre içinde mahkemeye sunacağım

"Gizli Anayasa" görüşmelerinin ses kayıtları elimde! Kısa süre içinde mahkemeye sunacağım

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2020 22:46
Güncelleme:18.11.2020 23:14
Eski İYİ Parti Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından hazırlanan "gizli anayasaya" ilişkin elinde 18 saatlik görüntü kaydı ve fotoğraflar olduğunu açıkladı. Bu görüntüleri kısa süre içinde yayınlayacağı ve mahkemeye delil olarak sunacağını belirten Taşkaya, olayın hukuki sürece taşınmasının ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener'in maskelerinin düşeceğini ve gerçek yüzlerinin ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi.

Eski İYİ Parti Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya A Haber'e özel verdiği röportajda çok çarpıcı iddialarda bulundu.

GİZLİ ANAYASA GÖRÜŞMELERİNİN GÖRÜNTÜLERİ ELİMDE

HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi yani Millet İttifakı olarak ortaya çıkan 4'lünün ifşa olan "gizli anayasa"sının hazırladığı anlara ilişkin elinde 18 saatlik görüntü kaydı ve 4-5 adet resim olduğunu belirten Taşkaya, resimleri kamuoyunu aydınlatmak adına yakın bir sürede paylaşacağını açıkladı.

BELGELERİ MAHKEMEYE SUNACAĞIM

Bu görüntülerin yayınlanmasının ardından bir çok kişinin maskesinin düşeceğini belirten Taşkaya, belgeleri mahkemeye vereceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca kısa süre içinde belgeleri de yayınlayacağını açıklayan Adem Taşkaya, görüntülerin HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından inkar edileceğini de belirtti.

MASKELERİ DÜŞECEK!

Adem Taşkaya olayın hukuki sürece taşındığında Kılıçdaroğlu ve Akşener'in maskeleri düşeceğini de belirtti.

Skandal iddia: CHP, HDP VE İP Açılım Anayasası hazırlayacaktı SKANDAL İDDİA: CHP, HDP VE İP "AÇILIM ANAYASASI" HAZIRLAYACAKTI

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Gizli Anayasa görüşmelerinin ses kayıtları elimde!
"Gizli Anayasa" görüşmelerinin ses kayıtları elimde!
Osman Bey Osmanlı Devleti'nin müjdesini verdi
Osman Bey Osmanlı Devleti'nin müjdesini verdi
Bakan Koca aşı için müjdeyi verdi! 2 gün içerisinde...
Bakan Koca aşı için müjdeyi verdi! 2 gün içerisinde...
MEB açıkladı! Sınavlar yapılacak mı?
MEB açıkladı! Sınavlar yapılacak mı?
Sağlık Bakanlığı 18 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı 18 Kasım'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Hakurk'ta teröristlerin mühimmatları imha edildi
Hakurk'ta teröristlerin mühimmatları imha edildi
Pfizer/BioNTech'in aşısında flaş gelişme
Pfizer/BioNTech'in aşısında flaş gelişme
Hançerler her yerde
"Hançerler" her yerde
Türk askeri Karabağ'a gelsin kurban keseceğim
"Türk askeri Karabağ'a gelsin kurban keseceğim"
Başkan Erdoğan: Ülkemiz artık şahlanış dönemine giriyor
Başkan Erdoğan: Ülkemiz artık şahlanış dönemine giriyor
Meclis'te koronavirüs sınavı
Meclis'te koronavirüs sınavı
Yeni dönemin şifreleri neler?
Yeni dönemin şifreleri neler?
Daha Fazla Video Göster