18 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muhalefette "gizli anayasa" çatlağı | TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Anayasa taslağı özerkliği çağrıştıran değişiklikleri kapsıyor

Muhalefette "gizli anayasa" çatlağı | TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel: Anayasa taslağı özerkliği çağrıştıran değişiklikleri kapsıyor

A Haber
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.11.2020 23:44
Güncelleme:18.11.2020 00:03
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi yani Millet İttifakı olarak ortaya çıkan 4’lünün ifşa olan “gizli anayasa”sı masaya yatırıldı. Önemli bilgileri servis eden TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, “Anayasa taslağı özerkliği çağrıştıran değişiklikleri kapsıyor” dedi.

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi yani Millet İttifakı olarak ortaya çıkan 4'lünün ifşa olan "gizli anayasa"sı masaya yatırıldı.

Önemli bilgileri servis eden TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "Anayasa taslağı özerkliği çağrıştıran değişiklikleri kapsıyor" dedi.

İŞTE MELİK YİĞİTEL'İN VERDİĞİ ÖNEMLİ DETAYLAR...

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA VAR! AMA SAHİPLENMİYORLAR"

HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin birlikte yaptığı çalışmadır diye metinde de var. Dolayısıyla böyle bir çalışma var. Ama sahiplenmiyorlar. Cami avlusuna bırakıldı. Fakat hani; cami avlusuna bıraksalardı bu kimindir? Onu biliyoruz. Çünkü hem Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) Hem İbrahim Kaboğlu'nun bu yönde açıklamaları var. Fakat kabullenmiyorlar. Niye? Çünkü bu siyasi bir maliyet ortaya çıkarıyor.

NEDEN GİZLENİYOR?

Bu değişikliğe HDP çünkü damgasını vurmuş durumda. Siz taslağı incelediğinizde işte Anayasa'nın ilk 4 maddesi sizin de söylediğiniz gibi. 2 ile 3… 2. madde Türk milliyetçiliğine ve Atatürkçülüğe atıf yapan bölüm çıkarılıyor. 3. maddede de Türkiye'nin dili Türkçe'dir ifadesi yerine resmi dili Türkçe'dir ifadesini tercih ediyorlar.

"ÖZERKLİĞİ ÇAĞRIŞTIRAN DEĞİŞİKLİKLERİ KAPSIYOR..."

Onun dışında da yerel yönetimlerle ilgili biraz daha aşağı indiğinizde bir nevi 'özerklik çağrıştıran, adı özerklik olarak konmuyor ama birebir özerkliğin içeriğine dair değişiklikleri kapsıyor. Bunu hani gizli yürüteceklerdi. Sırf Erdoğan karşıtlığı üzerinden HDP'nin yüzde 10 oyuna da ihtiyaçları vardı, orada tutmak istediler. O yüzden HDP'nin dediğini de yapmak istediler.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Kemal Kılıçdaroğlundan ��elişkili anayasa açıklaması! 2018: Taslak hazırladık 2020: Hazırlamadık… KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇELİŞKİLİ ''ANAYASA'' AÇIKLAMASI! 2018: TASLAK HAZIRLADIK 2020: HAZIRLAMADIK…
SON DAKİKA HABERİ | İYİ Partiden ihraç edilen Ümit Özdağdan flaş anayasa çalışması açıklaması! SON DAKİKA HABERİ | İYİ PARTİ'DEN İHRAÇ EDİLEN ÜMİT ÖZDAĞ'DAN FLAŞ 'ANAYASA ÇALIŞMASI' AÇIKLAMASI!
Son dakika: İYİ Partide yeni ihraç ve istifalar gelir mi? Millet İttifakında anayasa krizi! A Haberde flaş değerlendirmeler SON DAKİKA: İYİ PARTİ'DE YENİ İHRAÇ VE İSTİFALAR GELİR Mİ? MİLLET İTTİFAKI'NDA ANAYASA KRİZİ! A HABER'DE FLAŞ DEĞERLENDİRMELER

Muhalefette gizli anayasa çatlağı
Muhalefette "gizli anayasa" çatlağı
Kovid-19 kimlerde ağır seyrediyor? Çocuklar risk altında mı?
Kovid-19 kimlerde ağır seyrediyor? Çocuklar risk altında mı?
Kovid-19 aşısı ne zaman uygulanacak?
Kovid-19 aşısı ne zaman uygulanacak?
Prof. Dr. Erk'ten flaş sözler: 2-3 hafta genel karantina...
Prof. Dr. Erk'ten flaş sözler: 2-3 hafta genel karantina...
CHP'li başkandan tepki çeken karar
CHP'li başkandan tepki çeken karar
Uzman isim uyardı: Aralık ayına dikkat
Uzman isim uyardı: Aralık ayına dikkat
Günün koronavirüs vaka sayılarını açıklandı
Günün koronavirüs vaka sayılarını açıklandı
Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan İzmir depremi açıklaması
Başkan Erdoğan'dan İzmir depremi açıklaması
Başkan Erdoğan koronavirüs tedbirlerini açıkladı!
Başkan Erdoğan koronavirüs tedbirlerini açıkladı!
Türkiye'den dengeleri değiştiren diplomatik hamleleri
Türkiye'den dengeleri değiştiren diplomatik hamleleri
MSB: NEXUS ACE görevi icra edildi
MSB: NEXUS ACE görevi icra edildi
Daha Fazla Video Göster