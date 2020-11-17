Muhalefette "gizli anayasa" çatlağı

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi yani Millet İttifakı olarak ortaya çıkan 4’lünün ifşa olan “gizli anayasa”sı masaya yatırıldı. Önemli bilgileri servis eden TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, “Anayasa taslağı özerkliği çağrıştıran değişiklikleri kapsıyor” dedi.

A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi yani Millet İttifakı olarak ortaya çıkan 4'lünün ifşa olan "gizli anayasa"sı masaya yatırıldı.

Önemli bilgileri servis eden TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "Anayasa taslağı özerkliği çağrıştıran değişiklikleri kapsıyor" dedi.



İŞTE MELİK YİĞİTEL'İN VERDİĞİ ÖNEMLİ DETAYLAR...



"BÖYLE BİR ÇALIŞMA VAR! AMA SAHİPLENMİYORLAR"



HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin birlikte yaptığı çalışmadır diye metinde de var. Dolayısıyla böyle bir çalışma var. Ama sahiplenmiyorlar. Cami avlusuna bırakıldı. Fakat hani; cami avlusuna bıraksalardı bu kimindir? Onu biliyoruz. Çünkü hem Kemal Bey'in (Kılıçdaroğlu) Hem İbrahim Kaboğlu'nun bu yönde açıklamaları var. Fakat kabullenmiyorlar. Niye? Çünkü bu siyasi bir maliyet ortaya çıkarıyor.

NEDEN GİZLENİYOR?

Bu değişikliğe HDP çünkü damgasını vurmuş durumda. Siz taslağı incelediğinizde işte Anayasa'nın ilk 4 maddesi sizin de söylediğiniz gibi. 2 ile 3… 2. madde Türk milliyetçiliğine ve Atatürkçülüğe atıf yapan bölüm çıkarılıyor. 3. maddede de Türkiye'nin dili Türkçe'dir ifadesi yerine resmi dili Türkçe'dir ifadesini tercih ediyorlar.



"ÖZERKLİĞİ ÇAĞRIŞTIRAN DEĞİŞİKLİKLERİ KAPSIYOR..."

Onun dışında da yerel yönetimlerle ilgili biraz daha aşağı indiğinizde bir nevi 'özerklik çağrıştıran, adı özerklik olarak konmuyor ama birebir özerkliğin içeriğine dair değişiklikleri kapsıyor. Bunu hani gizli yürüteceklerdi. Sırf Erdoğan karşıtlığı üzerinden HDP'nin yüzde 10 oyuna da ihtiyaçları vardı, orada tutmak istediler. O yüzden HDP'nin dediğini de yapmak istediler.

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