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Prigojin öldü mü yaşıyor mu? Dünyayı sarsan olay kaza mı sabotaj mı? A Haber'de çarpıcı sözler: Laboratuvar çalışması...

A Haber
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Giriş: 24.08.2023 12:32
Paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'in içinde bulunduğu uçak Moskova yakınlarında düştü. Prigojin hayatını kaybetti. Wagner, uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı. Rusya ise kazanın nedenlerini soruşturmak için özel bir komisyonun kurulduğunu duyurdu. Peki Prigojin'in uçağı düştü mü düşürüldü? Terör ve Güvenlik Uzmanı Çoşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Prigojin öldü mü yaşıyor mu? PRİGOJİN ÖLDÜ MÜ YAŞIYOR MU?

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Prigojin öldü mü yaşıyor mu?
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