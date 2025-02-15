Plandöken’de çığ düşmesi! Vali Mustafa Çiftçi ahaber.com.tr’ye konuştu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi yaşanan çığ hadisesinden sonra ahaber.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. Vali Çiftçi, “Yusufun Deresi mevkisinden pist bölgesinde bir çığ düşmesi yaşandı. AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma timlerinin bölgede çalışmaları devam ediyor. Görüntülere de bakılıyor. İlk belirlemelere göre ölü ve yaralı bilgisi yok. Bölgede çalışmalar devam ediyor. Burası kayak bölgesi değil.” dedi.

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