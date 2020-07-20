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PKK’ya yönelik “Yıldırım-2 Cilo” harekatı başladı! İşte dev operasyondan flaş görüntüler

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Giriş: 20.07.2020 10:18
Güncelleme:20.07.2020 10:19
İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de terör örgütü PKK’ya karşı “Yıldırım-2 Cilo” harekatının başladığını duyurdu. Harekatta 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.106) personel [(74) operasyonel tim] görev alıyor.

terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün, İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de "YILDIRIM-2 CİLO" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.106) personel [(74) operasyonel tim] görev alıyor.

Operasyon başlar başlamaz 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında tespit edilen BTÖ mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde devam edecektir." dedi.

İşte dev operasyondan flaş görüntüler
İşte dev operasyondan flaş görüntüler
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