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PKK'ya 'yarasa' operasyonu nasıl yapıldı? Terör örgütü elebaşı Şemdin Sakık nasıl yakalandı?

A Haber
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Giriş: 13.04.2021 17:13
Güncelleme:13.04.2021 17:15
Son dakika haberleri... 'Parmaksız Zeki' kod adlı PKK terör örgütü elebaşı Şemdin Sakık nasıl yakalandı? Türkiye’ye nasıl getirildi? Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, o dönemde düzenledikleri 'Yarasa' adı verilen operasyonda yaşananları A Haber'de anlattı.

15 Mart 1998'de örgütten ayrılıp KDP peşmergelerine sığınan terör örgütü ele başlarından 'Parmaksız Zeki' kod adlı Şemdin Sakık 13 Nisan 1998'de Kuzey Irak'ın Duhok kentinde düzenlenen bir askeri operasyonda kardeşi Arif Sakık ile birlikte yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Operasyonun başında alan özel kuvvetler komutanı emekli kıdemli albay Mithat Işık, dönemin önemli terör operasyonunda yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.

"OPERASYON 47 DAKİKA SÜRDÜ"

O dönem Peşmergelerle birlikte Kuzey Irak'ta önemli operasyonlar düzenlediklerini ifade eden Işık, PKK terör örgütü elebaşı Şemdin Sakık, canlı olarak ele geçirilmesi talimatının operasyon süresinin uzattığını yaklaşık bir hafta sürdüğünü anlattı. Terör örgütü ele başının, Peşmergelerin ağırlıkta bulunduğu bir bölgede villa benzeri bir konutta yaşadığını tespit ettik. Opersayon için harekte geçtik. Silopi'de askeri helikopterlerimiz destek için hazır bekliyordu. Duhok'tak Erbil'e kaçmak için saklandığı bölgeden çıktığı esnada Şemdin Sakık'a operasyon düzenledik. Operasyon 47 dakika sürdü. Şemdin Sakık etrafının çevrildiğini görünce elindeki silahı bırakıp teslim oldu. Eli ayağı bağlandı hazırda bekleyen helikopterimizle alıp Türkiye'ye getirdik. Korktı kendisi ve ilk sorusu 'Beni öldürmeyeceksiniz?' değil mi oldu? Bizde kendisine 'Türkiye Cumhuriyeti'nin teslim olan hiçbir teröristi öldürmemiştir, seni de öldürmeyecektir' dedik. Bize verdiği ilk ifade 'kullanıldım' dedi. Kendisi bizimle 10 gün boyunca kalacaktı. Ondan aldığımız istihbaratlarla nokta operasyonları yapacaktık. Ama Diyarbakır'dan yeni gelen bir emir üzerinde terör örgütü ele başını götürüp teslim ettik. Benim alay komutanı olarak taleplerim kabul edilmiş olsaydı çok kritik operasyonlar yapacaktık ama engellendik. Neden engellendiğini bilmiyorum!

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