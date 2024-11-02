PKK’nın keskin nişancı yakalandı! 10 terör şüphelisi yakalandı

Malatya'da da eylem hazırlığındaki PKK'lılara yönelik operasyon vardı. Gözaltına alınan 10 kişiden ikisi tutuklandı. Yakalananlardan birinin örgütün keskin nişancısı olduğu tespit edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN