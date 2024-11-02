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PKK’nın keskin nişancı yakalandı! 10 terör şüphelisi yakalandı

PKK’nın keskin nişancı yakalandı! 10 terör şüphelisi yakalandı

Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 02.11.2024 08:47
Malatya'da da eylem hazırlığındaki PKK'lılara yönelik operasyon vardı. Gözaltına alınan 10 kişiden ikisi tutuklandı. Yakalananlardan birinin örgütün keskin nişancısı olduğu tespit edildi.
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