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PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu etkisiz hale getirildi! İş Gara’daki nokta operasyonun perde arkası

A Haber
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Giriş: 22.07.2023 12:14
MİT ise PKK/KCK'nın sözde Türkiye Sorumlusu Özgür Alparslan'ı Gara'da nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Özgür Alparslan Türkiye’de ormanları yakma talimatı veren teröristti. Peki bu operasyon ne anlama geliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
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