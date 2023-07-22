PKK/KCK-YPS'nin sözde Türkiye sorumlusu etkisiz hale getirildi! İş Gara’daki nokta operasyonun perde arkası

MİT ise PKK/KCK'nın sözde Türkiye Sorumlusu Özgür Alparslan'ı Gara'da nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Özgür Alparslan Türkiye’de ormanları yakma talimatı veren teröristti. Peki bu operasyon ne anlama geliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.