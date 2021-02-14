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PKK'dan sivil katliamı! Malatya Valisi Baruş: 10 şehidimizin kimliği belli oldu

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Giriş: 14.02.2021 14:45
Güncelleme:14.02.2021 14:52
Son dakika haberi... Gara'da eli kanlı terör örgütü PKK tarafından mağarada katledilen 13 vatandaşımızdan 10'unun kimlikleri belli oldu. Açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, "10 şehidin kimliği tespit edildi. 3 şehidin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıda şehit olduğu söylentileri alçakça bir provokasyondur." dedi.

Son dakika haberi... Gara'da eli kanlı terör örgütü PKK tarafından mağarada katledilen 13 vatandaşımızdan 10'unun kimlikleri belli oldu.

Malatya Valisi Aydın Barış önemli bir açıklamada bulundu.

Baruş kameraların karşısına geçerek Gara'da şehit edilen 13 vatandaşa ait kimlik bilgilerini paylaştı. Baruş üç vatandaşın kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İşte şehit edildiği tespit edilen vatandaşların kimlikleri;

2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak için yola çıkan er ve Tunceli Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kabaklı

24 Temmuz 2016'da Lice'de alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Vedat Kaya

15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Jandarma Er Süleyman Sungur

21 Eylül 2016'da Hakkari'de alıkonulan Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci

2 Ekim 2015'te Tunceli'de alıkonulan topçu er Müslim Altıntaş

Adıyaman nüfusuna kayıtlı Aydın Köse ayrıca Samsun nüfusuna kayıtlı Muhammet Salih Kanca

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