16 Temmuz 2023, Pazar
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PKK Necmettin öğretmeni şehit etti
Bu ülkenin nice eğitim neferleri eli kanlı PKK’lı teröristlerce katledildi. Kimi bir terör saldırısının ortasında kaldı şehit düştü, kimi ise hainlerin namlusundan çıkan kurşunların hedefi oldu. PKK’nın şehit ettiği öğretmenlerimizden birini Necmettin Yılmaz’ı anacağız. Bundan 6 yıl önce Necmettin Öğretmen Türkiye’nin yüreğine kor olup düştü. Ve gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.