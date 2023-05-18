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PKK kanalında HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı...

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Giriş: 18.05.2023 18:42
Ülkemiz tarihinin en önemli seçimlerinden birine doğru yol alırken ilk turda yüzde 49,5 oy alan Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yaklaşık 2,5 milyon oyla fark atmıştı. PKK ve HDP desteğine rağmen seçimlerde başarısız bir performans sergileyen Kılıçdaroğlu için Kandil'deki dostları yeniden devreye girdi. İkinci tur öncesi PKK kanalında Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yapıldı. İşte detaylar...
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