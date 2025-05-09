PKK beklenen kongresini topladı! Neler konuşuldu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla şekillenen süreçte kritik bir aşamaya gelindi. Örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yaptığı PKK terör örgütü, beklenen kongresini topladığını duyurdu. Örgütün fesih ve silah bırakma kararını yakın zamanda açıklaması beklenirken, DEM Parti'den konuya ilişkin "Çözüm yolunda yeni bir sayfa açılıyor" açıklamaları geldi.

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