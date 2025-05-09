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PKK beklenen kongresini topladı! Neler konuşuldu?

PKK beklenen kongresini topladı! Neler konuşuldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.05.2025 22:14
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla şekillenen süreçte kritik bir aşamaya gelindi. Örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı yaptığı PKK terör örgütü, beklenen kongresini topladığını duyurdu. Örgütün fesih ve silah bırakma kararını yakın zamanda açıklaması beklenirken, DEM Parti'den konuya ilişkin "Çözüm yolunda yeni bir sayfa açılıyor" açıklamaları geldi.
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PKK beklenen kongresini topladı! Neler konuşuldu?
PKK beklenen kongresini topladı! Neler konuşuldu?
PKK beklenen kongresini topladı! Neler konuşuldu?
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