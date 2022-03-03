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Petrol fiyatları 10 yılın zirvesinde! Altın fiyatları yükselecek mi?

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Giriş: 03.03.2022 17:59
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz her geçen gün tırmanırken, bölgedeki gerilim piyasaları da etkiledi. A Para Spikeri Uğur Korkmaz, A Haber'de katıldığı canlı yayında savaşın dünya piyasalarına etkisini ve fiyatlardaki son durumu paylaştı. Peki altın bugün ne kadar? Petrol fiyatlarındaki artışın nedeni ne? İşte detaylar...
Petrol fiyatları 10 yılın zirvesinde! Altın fiyatları yükselecek mi?
Petrol fiyatları 10 yılın zirvesinde! Altın fiyatları yükselecek mi?
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