03 Mart 2022, Perşembe
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Petrol fiyatları 10 yılın zirvesinde! Altın fiyatları yükselecek mi?
Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz her geçen gün tırmanırken, bölgedeki gerilim piyasaları da etkiledi. A Para Spikeri Uğur Korkmaz, A Haber'de katıldığı canlı yayında savaşın dünya piyasalarına etkisini ve fiyatlardaki son durumu paylaştı. Peki altın bugün ne kadar? Petrol fiyatlarındaki artışın nedeni ne? İşte detaylar...